Calciomercato Reggina, Taibi: ‘Dalle Mura bravo ma non è Beckenbauer. Ricci più lontano’

Senza mezzi termini, come sempre. Il Ds Taibi ha toccato tanti argomenti nel suo intervento a “Passione Amaranto” sul canale ufficiale del club. Dalle difficoltà su alcune operazioni in uscita ad altre che si stanno concretizzando. Passando per la quasi ufficializzazione dell’arrivo del forte Laribi, alla smentita sulla trattativa per Ciciretti. Sollecitato sulla possibilità che lo Spezia inserisca Dalle Mura nella trattativa per liberare il tecnico Italiano ha risposto:

Le situazioni su Dalle Mura e Ricci

“Nel momento in cui ho parlato con la Fiorentina e con il procuratore di Dalle Mura c’era grande disponibilità al rinnovo del prestito, poi sapete bene come funzionano le cose del calcio e soprattutto quelle del mercato. Si dovesse inserire una squadra di serie A come lo Spezia, sarebbe comprensibile una sua scelta verso quella strada, anche se ritengo che per la giovane età e l’esperienza che deve ancora maturare, un altro anno alla Reggina gli può tornare solo utile in amaranto. Se dovesse decidere di non venire ne prenderemo un altro, il ragazzo è molto bravo ma non è Beckenbauer, fermo restando che nel pacchetto dei cinque o sei difensori da noi ci starebbe benissimo.

Sto discutendo con il Sassuolo anche per Federico Ricci e dico che oggi è più difficile che la trattativa si possa chiudere in maniera positiva, vedremo più avanti. E’ uno di quei giocatori che può essere utilizzato per un 4-4-2 o anche per un 4-3-3, siamo alla ricerca di calciatori con queste caratteristiche.