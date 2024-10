Calciomercato Reggina: il Ds Taibi all’inseguimento del grande bomber. Nome nuovo

Quella scorsa è stata una setimana di attesa. Dopo una serie di ufficializzazioni, la Reggina ha deciso di fermarsi perchè insieme al lavoro di potenziamento dell’organico, c’è anche la necessità di ridurre il numero di calciatori in esubero:

In questo momento e con l’ultimo arrivo di Menez, mister Aglietti può lavorare in maniera serena ed ogni reparto, tranne qualche ritocco ancora da effettuare, sembra completo. Ovviamente è il reparto offensivo quello che si osserva con maggiore attenzione e dove si spera di poter aggiungere almeno due elementi, uno esperto e che possa garantire gol ed esperienza ed un giovane. A proposito di attaccante di peso ed abituato a fare gol soprattutto in cadetteria, Gazzetta del Sud lancia un nome nuovo, Samuel Di Carmine. Il giocatore, negli ultimi mesi della stagione, ha vestito la maglia del Crotone, ma è di proprietà del Verona. Con gli scaligeri il Ds Taibi sta dialogando molto.