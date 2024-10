Calciomercato Reggina: l’elenco degli obiettivi più qualche sorpresa

Al momento alla casella entrate si registra solamente il nome di Giraudo. Unica operazione possibile nel momento in cui vi è stata la corrispondente uscita di Liotti, passato in prestito al Cosenza. Ed è su questa traccia che la Reggina continuerà a muoversi in questi ultimi undici giorni di mercato, anche se le operazioni in uscita sembra stiano diventando un vero problema.

Gli obiettivi di Taibi

Tra primi rifiuti e scarso interesse da parte di altre società, ad oggi nulla si è mosso e senza riuscire a snellire l’organico, difficilmente si effettueranno movimenti in entrata, tranne quelli ritenuti indispensabili ed urgenti, forse. Sul taccuino di Taibi rimangono i nomi del difensore Aya, poi gli esterni Lombardi, Orozco e Ciervo, ai quali si aggiunge un vecchio pallino del Ds, Kupisz, in uscita dal Pordenone. Dovessero sbloccarsi una serie di situazioni, non è escluso che sul finale si possa pensare anche ad una seconda punta. Ma, ripetiamo, senza liquidità e con tanti giocatori sul groppone, tutto sta diventando sempre più difficile.