Calciomercato Reggina: le cessioni rimangono il grande problema

Se non si sfoltisce l’organico, diventa complicato riuscire ad effettuare operazioni movimenti in entrata. Ad oggi è proprio questo aspetto che blocca qualsiasi tipo di operazione, anche quelle che sono già concluse per accordi trovati con società di appartenenza e calciatore.

Le posizioni di Faty, Regini e Menez

Le sofferenze economiche non consentono di poter aumentare il numero di calciatori in organico, la società non intende assumersi alcun rischio e spera in questi dodici giorni che mancano alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, di poter sistemare tutti quei calciatori fuori dal progetto tecnico. Operazione assai complicata. La Pistoiese attraverso il suo Ds Rosati ha fatto sapere di essere interessata al centrocampista Faty, ma il giocatore non è particolarmente convinto a retrocedere di categoria, al momento situazione in stand by. Dal Siena si attende l’arrivo di Pezzella ma ai toscani non entusiasma l’idea Regini per la difesa. Su Ricci c’è qualche interessamento anche in cadetteria, ma l’ingaggio dell’esterno per ora allontana qualsiasi ipotesi di cessione. Su Menez abbiamo già detto. Tranne clamorose novità nei prossimi giorni, resterà alla Reggina.