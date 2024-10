Calciomercato Reggina: cinque obiettivi immediati e l’opportunità nel finale

Siamo a dodici giorni dalla conclusione del calciomercato con una sola giornata di campionato da giocare fino al termine di questo mese, visto che poi ancora una volta ci si fermerà per la programmata sosta. La Reggina sabato prossimo scenderà in campo per affrontare il Monza e mister Toscano spera di poterlo fare con qualche volto nuovo, pur essendo arrivati già a metà settimana senza alcuna novità ufficiale.

C’è bisogno di forze fresche

Da questo gruppo di calciatori sentiamo ormai da mesi ripetere sempre le stesse cose sul piano dell’impegno e della voglia di uscire dalla crisi, dal blocco psicologico, quasi dall’impotenza di un meccanismo che ha portato gli amaranto adesso a ridosso della zona pericolo. Ma la situazione non cambia tantomeno l’atteggiamento, per questo motivo continuiamo a ripetere che il problema, probabilmente, sta nelle caratteristiche strutturali dell’organico e quindi difficilmente modificabile. Allora si che diventa indispensabile cambiare qualcosa, lo scorso anno la situazione appariva ancor più complicata, ma grazie all’arrivo di Baroni e soprattutto di almeno cinque titolari da subito gettati nella mischia, si è riusciti ad invertire la rotta.

Gli obiettivi ed i possibili partenti

Il ragionamento crediamo possa valere anche per adesso. Ufficialmente è arrivato solo Giraudo, ma solo per sostituire il partente Liotti, si attendono almeno due difensori, altrettanti centrocampisti ed un esterno. Ai soliti noti quindi Pezzella, Orozco (molto difficile), Lombardi, nelle ultime ore si è aggiunto l’esperto Aya, dfensore roccioso in uscita dalla Salernitana e saltato Altare si è alla ricerca di un altro giovane. Negli ultimi giorni, nel caso in cui vi fosse l’opportunità, il ds Taibi potrebbe regalare al tecnico anche una seconda punta. In tutto questo bisognerà cercare di cedere tutti quei calciatori fuori dal progetto. Al momento, come detto, è andato via solo Liotti, potrebbero seguirlo Amione, Regini, Faty, Gavioli, Laribi, mentre sfumano giorno dopo giorno le possibilità di cessione in Italia per Menez.