Calciomercato: ecco il difensore centrale esperto per la Reggina

Per ammissione del Ds Taibi, la Reggina è alla ricerca di due difensori, un giovane ed un altro più esperto. E secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la società amaranto lo avrebbe già individuato:

Il rinforzo in difesa per la Reggina

“La Reggina cerca un difensore centrale e lo ha individuato in Ramzi Aya, 32 anni il prossimo febbraio, in scadenza di contratto con la Salernitana. La trattativa è in stato molto avanzato, c’è il sì dell’ex Pisa e Catania, al punto che potrebbe essere definita nel giro di 24-48 ore”.