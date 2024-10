Calciomercato Reggina: obiettivi chiari, ma anche oggettive difficoltà

Obiettivi diversi, difficoltà per tutti. La finestra di calciomercato di gennaio consente alle società di intervenire per riparare agli errori fatti in estate in sede di trattative, per altre è anche la possibilità di modellare il proprio organico puntellandolo con quei pochi calciatori in grado di renderlo almeno sulla carta migliore e poi provare a sfoltire rose abbondanti. Il secondo è il caso della Reggina che sin dall’inizio è stata molto chiara. Gli obiettivi sono definiti, ma gli interventi avverranno solo di fronte concrete opportunità migliorative. Si cercano portiere ed attaccante, quei ruoli da sempre individuati come fondamentali nella spina dorsale di ogni squadra, ma si va a cozzare anche con una numerosa concorrenza e prezzi elevati.

Questo succede perchè nel mirino, ovviamente, si sono messi calciatori di grande qualità verso i quali in tanti si stanno muovendo e per i quali, invece, le società di appartenenza ne fanno lievitare il prezzo. E’ così che le difficoltà aumentano e come spesso accade, probabilmente bisognerà aspettare la parte finale di questo calciomercato per riuscire a chiudere qualche operazione. I discorsi per alcuni sono ben avviati, come quello con il Torino per Bayeye, per altri una serie di contatti, dialoghi non ancora approfonditi e nulla più. La società amaranto con in testa il ds Taibi ed il tecnico Inzaghi, ha giustamente dichiarato in maniera pubblica che a prescindere da tutto, questo è un gruppo forte per il quale gli investimenti singnificativi sono già stati fatti la scorsa estate, una sorta di tutela verso chi ha regalato tantissime soddisfazioni in questo girone di andata ed anche una forma di rispetto per coloro che ripetutamente vengono segnalati come possibili partenti. Ad oggi le probabilità che alla ripresa del campionato per la gara contro la Spal il gruppo rimanga quello attuale sono altissime.

Nel frattempo la Reggina comunica di aver definito con l’ACF Fiorentina la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Eduard Dutu.

A Eduard vanno i ringraziamenti del club per l’impegno profuso nell’arco di questi sei mesi e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.