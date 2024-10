Calciomercato Reggina: due entrano e due escono. Ma quando arriva l’esterno…

Due giocatori in entrata, sicuramente almeno due in uscita. E’ questa la settimana in cui il calciomercato della Reggina darà un altro scossone, in attesa dell’esterno che Taibi ha già annunciato e che sarebbe stato individuato in Situm. Poi le novità dell’ultimo momento sempre possibili e la decisione ultima su Bertoncini che il Ds amaranto ha dichiarato sia ancora in fase di valutazione.

Leggi anche

Cionek e Vasic saranno presto a disposizione di Toscano, mentre ormai prossime le cessioni di Garufo al Catanzaro e Sounas al Perugia. Rimane così intatta la lista Over oggi a quota 18, ma nel momento in cui arriverà anche l’esterno, cosa ormai certa, ci sarebbe da sacrificare un altro elemento.