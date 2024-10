Calciomercato Reggina: arriva un altro rifiuto. Il Ds Taibi su tutte le furie

Questione di scelte progettuali o semplicemente prese di posizione? Questo lo possono sapere solo i diretti interessati, il dato certo è rappresentato da una serie di rifiuti alle varie proposte che in qualche modo ostacola il mercato in entrata della Reggina. Nel suo intervento a “Passione Amaranto”, il Ds Taibi non le ha mandate a dire ai suoi interlocutori nella speranza che qualcosa si possa muovere al più presto.

C’è chi preferisce stare ancora fermo

Desiderio Garufo, rientrato dal prestito al Catanzaro, ha fatto sapere tramite il suo agente di volersi giocare le proprie carte in maglia amaranto, Marco Rossi ha rifiutato il trasferimento al Gubbio, Mastour sembra non voler andare all’estero. Ultimo in ordine di tempo, è il no di Daniele Gasparetto al passaggio in blocco, insieme a Vasic e Farroni alla Vis Pesaro. I motivi sembrerebbero legati alla necessità di trovare una soluzione che lo possa avvicinare alla famiglia, ma restando a Reggio, così come nella passata stagione, il rischio serio è quello sicuramente di essere più lontano da casa e di fare ancora tribuna, per un giocatore che lo scorso campionato ha collezionato solo 4 presenze e tutte nella primissima parte. Scelte che oggi mettono in grande difficoltà la Reggina e che al momento sembrano di difficile risoluzione. Sono tutti fuori dal progetto tecnico.