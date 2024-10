Calciomercato Reggina: anche con Toscano, tre gli obiettivi certi. Via Menez?

Tra qualche giorni prenderà il via la seconda finestra di calciomercato. La Reggina sa di dover intervenire, intanto provando a sistemare quei calciatori che non rientrano nei programmi tecnici e poi rinforzando l’organico con alcune pedine che già anche sotto la gestione Aglietti, il Ds Taibi aveva dichiarato di voler prendere.

Leggi anche

Almeno un rinforzo per reparto

E’ evidente, per esempio, che nel reparto difensivo, anche se numericamente ci sarebbe una coppia di centrali titolare ed una in alternativa, ci sia la necessità di avere in organico un elemento veloce, visto che ogniqualvolta si va ad affrontare una squadra con attaccanti rapidi, si evidenziano difficoltà e lentezza del pacchetto arretrato. In mezzo al campo, a prescindere dal possibile reintegro di Faty, l’ultimo atteggiamento tattico (4-3-3), impone alternative ai calciatori presenti, aggiungendo anche in questo caso un pò dinamismo in più e capacità di inserimento. Le valutazioni più profonde verranno fatte sulle corsie esterne.

Leggi anche

Le certezze sono rappresentate da Rivas e Bellomo, i grandi dubbi su Laribi e Ricci, questi ultimi dal rendimento decisamente al di sotto delle aspettative. Quasi tutte le squadre in cadetteria possono contare su almeno un elemento rapido e capace di saltare l’uomo, caratteristica che la Reggina aveva individuato appunto in calciatori come Rivas e Ricci, con il primo che è andato a fasi alterne, mentre il secondo non è mai riuscito a mettere in evidenza le sue qualità. In attacco nessun dubbio su Galabinov, Montalto e Denis, in valutazione Tumminello, mentre questa volta si ha davvero l’impressione che qualora si creassero le condizioni, potrebbe andare via il francese Jeremy Menez.