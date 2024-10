Calciomercato Reggina: due attaccanti da prendere. Individuato il più giovane

Anche se i tifosi fremono in attesa che arrivi l’attaccante da doppia cifra, se si rileggono le dichiarazioni rilasciate tempo addietro dal Ds Taibi, il dirigente amaranto aveva già parlato di terza fase del calciomercato e di opportunità soprattutto per il reparto offensivo, che si vanno a creare in modo particolare verso la conclusione di questa prima finestra. Ed è assai probabile che per vedere quale sarà il nuovo centravanti della Reggina, bisognerà aspettare ancora.

Nel frattempo si volge lo sguardo sempre sugli attaccanti, ma giovani. Un tentativo fallito per Salcedo, una trattativa non andata a buon fine con Asencio, mentre da qualche settimana, secondo quanto scrive alfredopedulla.com, si sono infittiti i dialoghi con l’Atalanta per Tumminello. Il ragazzo, classe 98, non è stato particolarmente fortunato nelle ultime stagioni, causa infortuni piuttosto seri e nell’campionato, ha fatto solo qualche presenza con la maglia della Spal. La Reggina ci riprova, dopo il tentativo dello scorso anno.