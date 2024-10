Calciomercato Reggina: ufficiale Ricci all’Ascoli. Per il resto nulla si muove

Attraverso un comunicato ufficiale, la Reggina ha reso noto il passaggio dell’esterno all’Ascoli:

Ricci all’Ascoli

“Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’Ascoli Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, del calciatore Federico Ricci. La formula dell’operazione prevede il diritto di riscatto. A Federico un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione“.

In tre rifiutano tutto

Per il momento su Laribi, Regini e Faty si registrano solo rifiuti. L’ex Verona sembrava in procinto di passare alla Triestina, ma per ora pare che abbia deciso di non scedere di categoria. Sarebbe un problema serio per la società amaranto qualora non si riuscisse a piazzarli. Lista Over piena, anche se è facile capire chi resterà fuori.