Calciomercato Reggina: per l’Under 2006, molto dipende da…Martinez

La regola è cambiata, a partire dalla stagione 2024-25 saranno solamente tre gli Under da impiegare in campo. Un vantaggio non da poco per le squadre, soprattutto quelle che lotteranno per il vertice, avendo la possibilità di inserire in organico e quindi in campo, un giocatore in più Over. La Reggina è tra le compagini che rientra in questo contesto, conta al momento pochi Under in organico, sa di dover fare ancora diversi interventi.

Leggi anche

Insieme a quelli già presenti, ultimo in ordine di tempo è arrivato l’esterno difensivo Raffaele Mariano dopo la buona stagione con la Nocerina e il premio ricevuto come Top Under della serie D. E’ un classe 2005 e quindi dentro la griglia di quei calciatori impiegabili obbligatoriamente, ricordando che in campo ci dovranno essere sempre anche un 2004 e un 2006. A tale proposito, l’obiettivo da raggiungere per la Reggina è chiaro. Un 2006 collocabile come esterno non offensivo, perchè pare che ormai la scelta sia stata fatta rispetto a quella che è la decisione da prendere sul portiere. Dicevamo nei giorni scorsi dei colloqui tra la società e il calciatore, Martinez salvo clamorosi ribaltamenti, sarà ancora amaranto. Determinante la volontà di Pergolizzi nel voler puntare su un estremo difensore di sicuro affidamento e quindi necessariamente un Under titolare, da ricercare in un altro ruolo.