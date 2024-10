Calciomercato Reggina, valzer di attaccanti: due in arrivo, uno in uscita

Mini rivoluzione in arrivo per il reparto offensivo della Reggina. L’inizio del campionato si avvicina, aumenta la volontà del direttore sportivo Taibi di chiudere le ultime trattative e consegnare così al tecnico Aglietti l’organico definitivo.

Gli attaccanti in entrata potrebbero essere due e non uno. Così come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il club amaranto ha fatto passi in avanti nella trattativa per Samuel Di Carmine, mai così vicino all’approdo in riva allo Stretto. L’esperto attaccante del Verona, da tempo nel mirino di Taibi, nel giro di pochi giorni scioglierà le riserve.

Non solo esperienza, la Reggina va a caccia anche di gioventù in attacco. Gli amaranto domani potrebbero chiudere per il prestito dall’Atalanta di Marco Tumminello, classe ’98, nella seconda parte della scorsa stagione alla Spal. In uscita, per non affollare eccessivamente il reparto offensivo, potrebbe esserci Montalto. Sull’attaccante ex Bari si registra infatti un serio interesse da parte del Padova.