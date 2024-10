Calciomercato Reggina: Viola e La Mantia gli obiettivi, ma al momento è dura

Nei prossimi giorni potrebbero concludersi in maniera positiva le trattative per portare in prestito alla Reggina il portiere Contini e l’esterno Bayeye. La società amaranto ci sta lavorando e lo fa in maniera insistente, presto entrambe le operazioni, salvo imprevisti, potrebbero essere le prime in entrata.

Rinforzi a centrocampo ed in attacco

Il ds Taibi si sta muovendo su più fronti. Ha sondato il terreno per diversi attaccanti già prima delle vacanze natalizie e nella maggior parte dei casi non è riuscito neppure ad imbastire una trattativa per le elevate richieste da parte delle società di appartenenza. Si spera sempre nei grandi nomi, anche se su tanti degli attaccanti accostati alla Reggina, c’è una concorrenza agguerrita e numerosa. Un attimo dopo che le notizie appaiono, c’è sempre qualche altra società che viene fuori su quelli che sono gli obiettivi degli amaranto. L’ultimo esempio riguarda La Mantia, interesse vero manifestato da Taibi, ma anche trattativa complicata per molti aspetti. Uscito fuori il nome, si è letto successivamente di tanta concorrenza sul calciatore. Centrocampo: Reggina in attesa di capire quello che accadrà sponda Cagliari. Nicolas Viola ha vissuto in maniera decisamente poco esaltante questi primi sei mesi ed un ritorno a Reggio Calabria per lui sarebbe cosa graditissima. I rossoblu al momento non lo mollano, fino a quando non riusciranno a trovare una alternativa in mezzo al campo in questa sessione di mercato.