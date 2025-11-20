City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Calciomercato Reggina: arriva il difensore Desiato. La formula del contratto

Per mister Torrisi un under per il reparto arretrato

20 Novembre 2025 - 15:58 | Comunicato Stampa

francesco desiato

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Desiato, difensore centrale classe 2005 che si lega al club fino al termine della stagione.

Muove i primi passi nel settore giovanile del Real Casamicciola Terme prima di approdare al Napoli, dove completa parte della sua crescita formativa.

Successivamente veste la maglia del Budoni in Serie D e approda alla Turris in Lega Pro. In questa prima parte della stagione veste la maglia dell’Ischia.

Indosserà la maglia n. 6

RegginaReggio Calabria Calcio