Calciomercato Reggina: arriva il difensore Desiato. La formula del contratto
Per mister Torrisi un under per il reparto arretrato
20 Novembre 2025 - 15:58 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Desiato, difensore centrale classe 2005 che si lega al club fino al termine della stagione.
Muove i primi passi nel settore giovanile del Real Casamicciola Terme prima di approdare al Napoli, dove completa parte della sua crescita formativa.
Successivamente veste la maglia del Budoni in Serie D e approda alla Turris in Lega Pro. In questa prima parte della stagione veste la maglia dell’Ischia.
Indosserà la maglia n. 6