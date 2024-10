Calciomercato: due nuovi arrivi per la ReggioRavagnese. C’è anche un ex Reggina

Ancora tanta regginitá nel motore della ReggioRavagnese, arrivano alla corte di mister Misiti, Carmelo Maesano e Demetrio Riso.

Carmelo Maesano eclettico terzino classe 1996 ha fatto il suo esordio in serie D nell’Hinterreggio, per poi militare per tre anni nella Reggina tra serie D e serie C, realizzando anche 6 reti. Nel 2018 esperienza in serie C nella Triestina, per poi giocare sempre in D nella Palmese e negli due anni nel San Luca.

Demetrio Riso esterno sinistro classe 2005, cresciuto nella Segato, ha militato per due anni nella Juniores del Livorno, mentre nella prima parte di questa stagione è stato in D tra le fila dell’Acireale. A Carmelo e Demetrio il benvenuto nella ReggioRavagnese.