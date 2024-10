Calciomercato: importante arrivo alla ReggioRavagnese. Esperienza e qualità

La società comunica di essersi assicurata per la stagione 2024/2025 le prestazioni del giocatore Salvatore Scoppetta, difensore classe ‘86. Parliamo di un profilo di elevata esperienza e qualità, che vanta importanti trascorsi per la gran parte in Serie D. Nel corso della sua lunga carriera, Salvatore, da Nord a Sud dello Stivale, ha indossato diverse maglie (Trento, Comiso, Sapri, Budoni, Viterbese, Gaeta, Martina Franca, Flaminia, Ragusa, Hinterreggio, Vibonese, Palmese, Sicula Leonzio, Taranto, Francavilla, Cittanovese, Biancavilla, Marsala, Vigor Lamezia, Paternò e Bocale nelle ultime due stagioni), riuscendo sempre a distinguersi a suon di prestazioni al centro della difesa, garantendo sicurezza all’intero reparto. Lo stesso farà per i colori amaranto, sposando con convinzione ed entusiasmo il progetto ambizioso della ReggioRavagnese, felice di avere tra le sue fila un nuovo elemento che contribuirà ad alzare il tasso tecnico di una rosa già di per sé forte e competitiva.

Le parole di Salvatore: “Sono molto contento di far parte di questo nuovo gruppo. È una grande opportunità, e non vedo l’ora di dare il mio contributo. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza, soprattutto per supportare e aiutare i giovani a crescere, con l’obiettivo di raggiungere grandi risultati insieme. Ringrazio la società che ha creduto fortemente in me e mi ha voluto in questo progetto“.