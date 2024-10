Calciomercato: il Modena bussa ancora alla porta della Reggina. Sempre per un attaccante

Tutti li cercano, tutti li vogliono ma al momento… nessuno li prende. Rimane corposa e fino ad oggi totalmente bloccata la lista degli Over in uscita in casa Reggina. Discorsi tantissimi, interessamenti in abbondanza ma nulla si muove per i tanti calciatori che la società amaranto ha già deciso non faranno parte del progetto serie B. Per Corazza ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta, stesso dicasi per Blondett, mentre aumentano gli estimatori di De Francesco con l’aggiunta del Padova (Gazzetta del Sud). Zibert cerca qualcosa di più vicino a casa dopo il rifiuto alla Turris, Nielsen qualcosa di meglio rispetto ai corallini, Sarao prende posizione: solo la B o la Reggina.

L’ultima novità in ordine di tempo arriva da Modena. Sono i colleghi della Gazzetta di Modena a scrivere che la società canarina, dopo aver formulato la proposta per Corazza, ha chiesto informazioni con un certo interesse su Reginaldo, consapevole, però, che il calciatore dopo le ultime dichiarazioni, farebbe fatica a tornare nuovamente in serie C.