Reggina: tre portieri, ma il futuro di Farroni sembra già scritto

In una prima fase del calciomercato si era ipotizzata la cessione dell’esperto Guarna. Era stato lo stesso Taibi ad informare l’estremo difensore di essere alla ricerca di un altro profilo Over, nel momento in cui si era sondata la disponibilità di Viviano. Poi la strategia è cambiata, si è puntato su un giovane, partendo da Carnesecchi ed arrivando ad Alessandro Plizzari.

Quest’ultimo ha potenziato la lista di Under, adesso insieme a lui ci sono Mastour, Rivas, Peli e Farroni e probabilmente ne arriverà qualche altro (Charpentier e Delprato?).

Le perplessità rimangono su quello che oggi sarebbe il terzo portiere, appunto Farroni. Il ragazzo non è mai stato utilizzato nella passata stagione, è giovane e probabilmente non intenzionato ad affrontare un altro campionato da spettatore. Le richieste per lui non mancano soprattutto dalla serie C.