Calciomercato: chi vuole Corazza deve parlare con la Reggina

Nel momento in cui è stato chiesto al Ds Taibi quali fossero i giocatori più richiesti in questa fase del calciomercato, in cima alla lista ha messo l’attaccante Simone Corazza. Parlano i numeri dello scorso campionato, caratterizzati da 25 presenze e 14 gol, molti dei quali decisivi. Insieme a lui anche Blondett e De Francesco sono parecchio attenzionati, ma per il centravanti i discorsi da portare avanti sono differenti.

Nelle ultime ore si parla di un Palermo molto più deciso a portare avanti i dialoghi con Corazza per riuscire a convincerlo ad accettare il trasferimento, anche se il Modena la sua proposta l’ha fatta e aspetta con fiducia e attenzione all’Avellino. Il suo agente Andrea D’Amico ha parlato di numerose richieste, ma nella scelta “sarà solo ed esclusivamente Simone a decidere“.

Nel frattempo la Reggina rimane in attesa di essere contattata. E si, perchè diversamente da tutte le altre posizioni, è stato sempre detto in maniera chiara che nel caso di Simone Corazza, la cessione dovrà essere monetizzata, proprio per l’importanza che il calciatore riveste. Ed al momento, da Palermo, nessuno si è fatto sentire…