Calciomercato serie B: tanti i movimenti sulle panchine. Riepilogo per singola squadra

Si attende l’apertura ufficiale del calciomercato, anche se da tempo le società hanno iniziato a muoversi per individuare gli elementi giusti e quindi rinforzare le proprie squadre. Ma i movimenti più significativi si registrano sul fronte allenatori ed in serie B tante saranno le novità:

ASCOLI – Breda, dopo una interessante rimonta, ha perso proprio con la Reggina all’ultima giornata la possibilità di agganciare i play off, anche per questo la società ha deciso di cambiare. Obiettivo numero uno Viali che ha miracolosamente salvato il Cosenza ed alla società rossoblu ha già comunicato di voler andare via.

BARI – Una beffa che difficilmente a Bari dimenticheranno, quel gol giunto in pieno recupero che ha di fatto cancellato il sogno della doppia promozione. Mignani era stato protagonista del passaggio dalla C alla B per i galletti e stava sfiorando la grande impresa. Il suo futuro è incerto, sondati D’Angelo e Caserta.

CITTADELLA – Una stagione di grandi sofferenze ma anche stavolta il Cittadella è riuscito a confermarsi in serie B. Questo ha portato alla conferma del tecnico Gorini.

COMO – Il progetto a Como continua. Si immaginava una stagione diversa anche per i grandi acquisti della scorsa estate. Longo ha cercato di rimettere le cose a posto, ma per lungo tempo la squadra ha stazionato nella parte bassa. Nonostante questo il DG Ludi ha ribadito la fiducia al tecnico.

COSENZA – C’era il rinnovo automatico in caso di salvezza, ma Viali ha preferito prendere altre strade. Il presidente Guarascio ha promesso di alzare l’asticella, partendo proprio dal tecnico. Piacciono D’Angelo, Diana, Castori e Stellone.

MODENA – Nonostante la buona stagione da matricola, si separano le strade tra il Modena e Tesser. Ufficiale Paolo Bianco il nuovo allenatore.

PALERMO – I play off in tasca poi sfumati all’ultima giornata, decisivo il pareggio interno con il Brescia. La società ambiziosa del Palermo che annuncia una grande campagna acquisti, ha deciso di continuare con Corini.

PARMA – Rimandato ancora il ritorno in serie A. Pecchia dovrebbe rimanere sulla panchina dei ducali, anche se su di lui ci sono diverse società interessate.

PISA – Nonostante un contratto in scadenza nel 2024, il Pisa ha deciso di cambiare. Via D’Angelo tanti gli allenatori sondati: Aquilani, Pirlo, De Rossi, Di Francesco e Alvini.

REGGINA – Filippo Inzaghi ha un contratto in scadenza nel 2025, ma il deteriorarsi dei rapporti con una parte della società, potrebbe portare alla separazione, tutto ancora da decidere.

SUDTIROL – Bisoli ha rinnovato per due anni.

TERNANA – Via Lucarelli. Tra i favoriti l’esperto Andreazzoli, per lui si tratterebbe di un ritorno.

VENEZIA – Dopo la grande rimonta che ha portato il Venezia dall’ultimo posto della classifica ai play off, nessun dubbio sulla conferma di Vanoli.

Le retrocesse

CREMONESE – Contratto già in tasca da tempo, Ballardini confermato.

SAMPDORIA – Un futuro ancora tutto da decidere anche se nelle ultime ore cresce l’ottimismo riguardo l’iscrizione al prossimo campionato di B. La lista dei tecnici papabili è lungo. Il sogno Grosso, poi Pirlo, Baroni ed anche Inzaghi.

SPEZIA – Una salvezza che per buona parte della stagione sembrava alla portata, poi il crollo e la sconfitta nello spareggio con il Verona. Semplici ai saluti, piacciono Pecchia, Caserta, Aquilani e Inzaghi.

Le neopromosse