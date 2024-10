Il Calciomercato delle altre: Palermo scatenato, per il Genoa un altro attaccante

Dopo una prima fase di stallo da qualche giorno ha iniziato ad infiammarsi il mercato della serie B. Ufficializzate alcune operazioni come Forte all’Ascoli e Pettinari al Benevento, in questi giorni sono attesi altri colpi di una certa rilevanza. Il Parma, tra le delusioni di questa prima parte di stagione, è vicinissima alla chiusura per Luca Zanimacchia. L’esterno classe 98 in forza alla Cremonese è fortemente voluto dal suo ex tecnico Fabio Pecchia.

Il Genoa, nonostante il grande momento di forma di Coda e Puscas ha voluto irrobustire la batteria offensiva con un nuovo attaccante. Visite mediche per Denis Dragus proveniente dallo Standard Liegi.

Si muove il Brescia, scatenato il Palermo

Il Brescia ha già preso Rodriguez e punta a Sibilli per rinforzare il suo reparto offensivo. Le rondinelle vorrebbero prenderlo a titolo definitivo, ma l’attaccante che ha già rifiutato in estate qualsiasi tipo di trasferimento temporeggia. su di lui anche Frosinone, Venezia e Benevento.

Scatenato il Palermo, reduce da sette risultati utili consecutivi. La società rosanero, già grande protagonista la scorsa estate, in questa sessione è ancora tra le più attive. Dopo aver definito per Valerio Verre e praticamente chiuso con Bruno Martella, si è concentrata sul difensore Leverbe, oggi in forza al Benevento, anche se i sanniti non sembrano intenzionati a liberarsi del calciatore.