Calciomercato: è davvero una serie Big. Ancora colpi da A per tante società

La serie B più forte di sempre, per blasone delle società che la compongono ma anche per la costruzione dei vari organici. E non è ancora finita. Il Genoa già fortissimo, negli ultimi giorni ha chiuso le operazioni con Aramu, Puscas e Strootman. Il Palermo ha preso Di Mariano, Stulac, Segre ed è pronto ad accogliere il talentuoso Machin, protagonista lo scorso anno con la maglia del Monza. Il Como dopo essersi assicurato Fabregas, Baselli e Mancosu, prende Cutrone e va dritto per l’acquisizione di Faragò. Il Cagliari già strutturato per il pronto ritorno in A ha chiuso per l’esterno Barreca, mentre il Benevento vuole l’attaccante Simy. La Reggina è vicina a Bayeye e per la prossima settiamana aspetta Hernani. La Spal dopo Proia vuole tentare su quello che era un altro obiettivo della società amaranto Valzania. Il Bari sogna Zaza e spera di arrivare anche ad Insigne. Il Frosinone, con sei punti nelle prime due gare, qualche giorno addietro ha preso Mazzitelli. Il Parma ha presentato Ansaldi. Insomma, ultimi giorni caldissimi per rendere la serie B ancora più forte.

