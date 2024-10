Calcio, il mercato delle altre: al Sant’Agata arriva un attaccante argentino

Il Città di Sant’Agata ha annunciato l’arrivo del calciatore Alfredo Pussetto, esperto attaccante, di nazionalità argentina. Nato nel 1998, ha iniziato la sua carriera calcistica in Argentina con l’Atletico de Rafaela, poi proseguire Deportes Temuco (Cile), CA Uniòn, CD Maipù, Uniòn e Central Norte (Argentina).

La sua prima esperienza in Italia con la maglia del Canicattì in Serie D lo scorso gennaio dove ha totalizzato dieci presenze e un gol contro la Gioiese. Quest’anno aveva iniziato la stagione al Fasano, adesso il trasferimento al Città di Sant’Agata per rinforzare il reparto offensivo di una squadra partita male, ma che domenica ha ottenuto il suo primo successo in campionato.