Calciomercato: l’attaccante Simeri lascia la Folgore Caratese. Lo prende la Pistoiese

Per diverse settimane si è parlato di un possibile scambio tra la Folgore Caratese e la Reggina con il coinvolgimento dei due attaccanti Simeri e Barranco. Dalle indiscrezioni pare sia stata più una idea della società brianzola, rispedita al mittate da quella amaranto, ritenendo Barranco un centravanti che alla squadra amaranto può ancora dare tanto e avendo puntato come obiettivo una punta proveniente dalla serie C. Nel frattempo si è mossa la Pistoiese che in poco tempo ha chiuso la trattativa, compagine oggi al quinto posto della classifica e distante otto punti dalla vetta.

Il comunicato

“Rinforzo di assoluto spessore in attacco per mister Villa! La Società FC Pistoiese intende render noto l’arrivo in arancione di Simone Simeri, attaccante classe 1993. La punta originaria di Napoli nella prima parte di stagione ha giocato alla Folgore Caratese, Serie D, girone B, scendendo in campo 10 volte e mettendo a segno 5 gol. In generale, invece, Simeri in carriera ha collezionato più di 200 presenze tra i professionisti, oltre alle circa 130 in Serie D.