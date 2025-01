Reggina, Minniti: ‘Sul mercato ci siamo, vogliamo vincere il campionato’

Dopo quello del patron Ballarino, a radio Febea è intervenuto anche il presidente Virgilio Minniti: “Un 2024 non facile, dove si è progettato tanto, dove tante cose non sono arrivate e che si spera le possa portare il 2025 attraverso l’impegno e la costanza che ci mettiamo sempre. Non possiamo parlare di un anno negativo, ma certamente non è avvenuto quello che ci aspettavamo.

In tutto questo tempo c’è stato tanto da fare, costruire. Riportare in vita il centro sportivo S. Agata, il marchio, la denominazione, la costruzione degli organici, il tempo sembra decisamente più lungo rispetto a quello che in realtà è passato. C’è grande attenzione sul mercato, sono state giornate di festa ma in cui si è lavorato costantemente. Cerchiamo elementi che possano rafforzare l’attuale rosa, dateci tempo e modo, non appena ci saranno notizie certe le comunicheremo.

Il peso Reggina si fa sentire a tutti i livelli, bisogna sempre lavorare e migliorare. Un acceleratore rispetto a quello che si può fare potrebbero essere la tranquillità e la serenità. Spesso ci si va a preoccupare di piccoli problemi che non ho rilevato in altre esperienze precedenti, senza voler fare alcuna polemica. Dall’esterno si ha l’impressione di una sorta di staticità, la realtà non è così, ve lo posso garantire.

Una società che investe capitali nel mondo del calcio, è ovvio che abbia la priorità di crescere dal punto di vista sociale e sportivo. E’ normale che anche noi vogliamo vincere, anzi siamo i primi a volerlo.