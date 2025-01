Calciomercato: la Reggina accelera sull’attaccante. Occhi su Costantino

Il patron Ballarino e il Dt Bonanno hanno sempre parlato di eventuali opportunità da cogliere. In realtà soprattutto per l’attaccante la società si è mossa da tempo e sono almeno tre i profili individuati e tra questi anche Rocco Costantino, rientrato dal prestito al Catania dopo la breve parentesi di Lucca.

Trattativa non semplice come lo sono un pò tutte quelle che riguardano i giocatori professionisti, anche perchè bisogna superare costi e concorrenza. I dirigenti amaranto confidano nei buoni rapporti con quelli etnei, ma ci si sta muovendo anche su piste alternative.

Stesso discorso per il difensore con una linea preferenziale indirizzata verso Andrea Cadili in forza al Sorrento che, come detto, dalla possibilità di cedere il calciatore in prestito, adesso sembra voglia liberarlo solo a titolo definitivo, quindi con l’accollarsi del contratto in scadenza nel 2026.