Calciomercato: senza freni il Siracusa. Punta al doppio colpo dal Trapani

La società sta costruendo una corazzata, segnale forte per le dirette concorrenti

Un campionato, quello scorso, che senza lo strapotere del Trapani, il Siracusa avrebbe vinto agevolmente e in almeno sei degli altri gironi, sarebbe arrivato abbondantemente primo. E’ questo il rammarico dei tifosi e soprattutto del presidente Ricci che, però, piuttosto che piangersi addosso per quello che è stato, rilancia e sta mettendo a disposizione del tecnico Turati una vera e propria corazzata.

Già detto dei rinnovi importanti di Alma e Maggio, degli arrivi di Baldan e Candiano, adesso punta dritto su due calciatori proprio del Trapani per effettuare quel balzo in avanti e dare un segnale forte alle dirette concorrenti. Si parla di un accordo già chiuso per Convitto, mentre gli aretusei avrebbero messo nel mirino anche Alberto Acquadro.

Centrocampista forte ed esperto con un curriculum importante e uno dei protagonisti della grande cavalcata del Trapani. In occasione della partita di ritorno, ha segnato un gran gol contro la Reggina.

fonte foto: pagina facebook Siracusa