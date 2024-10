Calciomercato: il Siracusa pronto a piazzare un altro colpo

Il presidente Ricci non vuole lasciare nulla al caso e punta anche su chi sa come si vince

C’è un sola sola ambizione e una sola volontà: vincere per tornare nel professionismo dopo aver visto sfumare l’obiettivo nella passata stagione più per meriti del Trapani che per demeriti del Siracusa. Ma il presidente Ricci non solo non ha inteso mollare ma rilanciato con una campagna acquisti al momento di livello, insieme alle conferme importanti di Maggio e Alma.

Adesso tra gli obiettivi della società aretusea c’è un ex calciatore del Trapani che però con i granata non ha trovato molto spazio, a dimostrazione della grande qualità e forza della squadra del presidente Antonini. Parliamo di Marco Palermo, vicino, molto vicino al Siracusa. Ci si vuole assicurare un calciatore che nelle ultime due stagioni ha conquistato altrettante promozioni, prima con la maglia del Catania e poi come detto il Trapani, con l’intermezzo di Lamezia Terme, quest’ultima poi ritiratasi dal campionato. Per lui si tratterebbe di un ritorno.