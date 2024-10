Calciomercato: il Siracusa vuole tenere il passo del Trapani. Si punta su un ex Bari

Sarà una lotta bella ed avvincente fino all’ultimo. Trapani e Siracusa sono le due squadre che stazionano sin dall’inizio della stagione nella parte alta della classifica con la compagine del presidente Antonini che viaggia ad una media impressionante e vanta quattro punti in più rispetto agli aretusei. Le due squadre che nello scontro diretto hanno fatto 0-0, battaglieranno probabilmente testa a testa fino alla conclusione. Una sfida che non si registra solo all’interno del rettangolo di gioco, l’abbiamo già riscontrata in occasione della prima finestra di calciomercato ed ora la posta che si alza con la sessione riservata ai professionisti.

Il Siracusa su Galano

Già scritto dell’interessamento serio del Trapani per il bomber del girone C della serie C Murano, in forza al Picerno, il Siracusa si è invece inserito, secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24.com, nella trattativa tra Cristian Galano ed il Barletta. L’esterno offensivo ex Bari, Parma, Pescara e Foggia, dopo il mancato prolungamento del contratto con i galletti, si è accasato in C al Brindisi, senza però mai incidere per come tutti si aspettavano. Ha manifestato l’intenzione di cambiare aria ed il Barletta sembrava pronto ad accoglierlo. Passaggio che invece non è avvenuto mentre si registra il forte inserimento del Siracusa che intende portarlo in Sicilia.