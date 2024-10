Calciomercato, si parte: la LFA Reggio vigile sugli Under

La società lo aveva fatto intendere in maniera chiara, l’unico intervento che ha portato alla corte di Trocini il solo Renelus ne è stata la dimostrazione. “Guardiamo con attenzione alla doppia finestra di mercato con uno, massimo due interventi e sulla seconda punteremo su qualche Under“. Queste erano state le dichiarazioni del DT Bonanno lo scorso dicembre. Nel frattempo se ne sono susseguite altre come quelle del DG Ballarino comunque sulla stessa lunghezza d’onda.

Fiducia al gruppo che si è costruito fine estate seppur in tutta fretta e soprattutto in quei calciatori che hanno reso meno di quanto ci si aspettasse. Non si intende metterli da parte, semmai affiancare a loro qualche giovane da prelevare adesso da squadre professionistiche, puntando l’attenzione soprattutto sulla linea mediana dove anche a livello numerico spesso, tra infortuni e squalifiche, si è scesi in campo con gli uomini contati. Il mercato apre ufficialmente oggi 2 gennaio e si chiuderà i 31 di questo mese alle ore 20,00.