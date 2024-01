LFA Reggio Calabria: ripartono gli allenamenti. Da dove?

Ormai manca pochissimo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la concessione semestrale del centro sportivo S. Agata. La Fenice Amaranto parteciperà certamente per ammissione del suo Dg Nino Ballarino ed in questa fase crediamo non abbia senso lo facciano altri, vista la durata e le condizioni, molto più probabile che questo accada in quello successivo.

La squadra di Trocini, che ha chiuso il 2023 con quattro vittorie consecutive ed il quarto posto in classifica, è ripartita dopo le vacanze natalizie lo scorso 28 dicembre presso lo stadio Oreste Granillo. Tre sedute prima della nuova sosta per i calciatori, pronti a ripartire senza più pause. Il campionato di serie D per tutti ripartirà il 7 gennaio combaciante con la prima giornata di ritorno, mentre gli amaranto scenderanno in campo la settimana successiva, dovendo osservare un turno di riposo. Nel frattempo, come detto, si riparte con gli allenamenti e contrariamente a quanto programmato nei giorni scorsi, sarà ancora l’Oreste Granillo ad ospitare la ripresa. Parco Longhi Bovetto di Valanidi e Campo Calabro le alternative.