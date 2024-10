Calciomercato: il Siracusa pesca ancora dal Trapani. Adesso si, è una corazzata

Un gran lavoro quello portato avanti dal DS Mignemi. Il mandato che gli è stato assegnato dal presidente Ricci è chiaro, prendere il meglio dal mercato per la costruzione di una squadra che possa assumere caratteristiche molto simili a quelle del Trapani della passata stagione, del Catania di due anni addietro e di tutte quelle compagini che si assicurano grandi calciatori per stravincere il campionato. E non si ferma più la campagna acquisti del Siracusa che qualche giorno dopo aver annunciato il centrocampista Acquadro, ha chiuso anche per Marco Palermo, come Convitto e lo stesso Acquadro, reduce dalla vittoria del campionato con i granata.

Il comunicato

“