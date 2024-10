Calciomercato, Sky Sport: Reggina, su Folorunsho non è ancora finita

Sembrava un discorso ampiamente concluso quello tra il Pisa e Michael Folorunsho per il passaggio del centrocampista in neroazzurro. Fuori dai programmi del Pordenone, squadra che lo ha preso in prestito dal Napoli, su di lui si è subito fiondata la compagine del presidente Corrado e tutto lasciava presupporre che si sarebbe arrivati ad una positiva conclusione della trattativa.

Su Folorunsho torna la Reggina

Dopo il tentativo della scorsa estate, fallito per i motivi che più volte abbiamo raccontato, la Reggina ci ha provato anche in questa sessione, ma di fronte alla concorrenza impossibile da fronteggiare, si è tirata indietro. Adesso che invece la questione sta prendendo una piega differente, secondo quanto riferito da Sky Sport, il Ds Taibi ci starebbe nuovamente provando, da capire in che modo e con quante probabilità di riuscire a convincere la società partenopea. Sul calciatore non vi è alcun bisogno, alla Reggina tornerebbe molto volentieri.