Calciomercato, stasera si chiude. Alla Reggina anche Solini, complicato lo scambio con la Juve Stabia

Poche ore ancora ed anche il mercato di serie C chiuderà i battenti.

La Reggina ha ufficializzato il giovane attaccante Tassi nella serata di ieri, un acquisto decisamente a sorpresa insieme ad un cambio di rotta, rispetto a quella idea iniziale che prevedeva l’inserimento in organico di un bomber di razza e con grande esperienza.

Taibi ci ha provato fino all’ultimo momento, in modo particolare con Sforzini, ma intuendo dai dialoghi con lo stesso una non piena convinzione, ha preferito guardare altrove, dovendo pure tenere ben presenti le disponibilità economiche della società.

Un rinforzo per reparto, quindi, dopo quello offensivo, questione di ore e verrà ufficializzato anche il mancino Solini, giocatore di buona qualità che si aggiungerà alla batteria di difensori già consistente, potendo, infatti, contare in organico i vari Conson, Redolfi, Curto e Pogliano, e parliamo ovviamente solo di elementi che dal tecnico Cevoli vengono collocati nella parte centrale della linea a quattro.

Ed il centrocampo? Un eventuale nuovo tassello non è ritenuto priorità ma solo opportunità. Quella che Taibi sta cercando di cogliere in questo rush finale, nei dialoghi con la Juve Stabia. Cercando soluzioni utili per entrambe e quindi nella proposta di scambio tra Mezavilla e Zibert. Operazione non semplice anche per la situazione contrattuale del centrocampista delle vespe.