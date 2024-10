Calciomercato: il Modena batte la concorrenza per Corazza. I dettagli

E’ l’attaccante più al centro dell’attenzione di questa prima parte di un mercato non ancora ufficialmente aperto. Su Simone Corazza sono diverse le società interessate, ma la prima a muoversi ed a mostrare grande determinazione per averlo è stata certamente la società del Modena. Secondo quanto riportano i colleghi de Il Resto del Carlino, nel viaggio che prevede una serie di incontri da parte del Ds Taibi, c’è anche quello con il collega Matteassi appunto dei canarini:

“Dopo una prima offerta rispedita al mittente da Taibi, le parti si sono sensibilmente avvicinate. Così come la distanza sull’ingaggio del giocatore pare possa essere superata ben presto. Secondo le ultime indiscrezioni, il Modena sarebbe pronto ad accontentare le richieste di Corazza e del suo agente D’Amico. D’altronde, è noto da oltre un mese, i canarini hanno messo l’attaccante amaranto in cima alla lista e la concorrenza di Ternana, Como, Avellino e Palermo non ha spaventato Matteassi“.