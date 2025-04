Nuovo Direttore Generale del Comune, Falcomatà ha scelto Giordano. Ma c’è il nodo Regione…

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è ormai prossimo a ufficializzare il nome del nuovo direttore generale del Comune. Dopo settimane di valutazioni e incontri, secondo indiscrezioni la scelta sarebbe ricaduta su Umberto Giordano, nome già emerso su queste pagine lo scorso dicembre.

Giordano, un ritorno a Palazzo San Giorgio?

Il nome di Giordano non è nuovo tra i corridoi di Palazzo San Giorgio. Figura tecnica stimata e vicina al sindaco, Umberto Giordano conosce bene le dinamiche dell’amministrazione comunale, avendo già ricoperto un incarico dirigenziale durante il primo mandato Falcomatà.

Leggi anche

Il nodo della Regione: serve il nullaosta

L’ultimo ostacolo alla nomina di Giordano riguarda la sua attuale posizione in Regione Calabria, dove è dirigente in un settore strategico e delicato come quello del bilancio.

Dirigente della Ragioneria Generale della Regione Calabria Umberto Giordano è il prescelto del primo cittadino, con l’opzione Umberto Nucara (attuale Direttore Generale della Città Metropolitana) quale principale alternativa.

Falcomatà è da settimane in pressing nei confronti del Dirigente della Ragioneria Generale della Regione Calabria (nei mesi scorsi Giordano aveva incontrato anche Demetrio Naccari), ipotesi che incontrerebbe il favore anche del Capo di Gabinetto Antonio Ruvolo.

Prima della definitiva fumata bianca per Giordano però sarà necessario un nullaosta della Giunta regionale per liberarlo dall’incarico attuale. Restano da capire, a questo punto, le reali intenzioni della Regione, il cui assenso è condizione necessaria per chiudere positivamente l’iter.

Secondo quanto raccolto, subito dopo l’innesto del nuovo Direttore Generale, il sindaco Falcomatà potrebbe optare per una rotazione dei dirigenti comunali.