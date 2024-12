Scintille al Comune di Reggio, Falcomatà chiamato a scegliere: le ipotesi sul nuovo Direttore Generale

Ennesima conferma rispetto all’anticipazione riportata nei giorni scorsi su CityNow: è giunta al capolinea l’esperienza da Direttore Generale di Demetrio Barreca al Comune di Reggio Calabria. Il dirigente, organico all’amministrazione, resterà con altro ruolo a Palazzo San Giorgio.

Dopo le parole di Carmelo Versace, anche l’altro vicesindaco Paolo Brunetti ha confermato l’indiscrezione riportata su queste pagine. Brunetti, nel corso di Live Break (nel corso di una trasmissione già tristemente nota per la lite con Massimo Ripepi…) si è soffermato sulla questione relativa alle dimissioni di Barreca, confermandole e provando a sminuire quelli che sono stati i contrasti con il sindaco Falcomatà.

Rispetto alle motivazioni che hanno portato Barreca a dimettersi, alcuni rumors circolano nei corridoi di Palazzo San Giorgio e si rifanno ovviamente alle versioni (almeno quelle circolate) dei diretti interessati. Fonti vicine al primo cittadino, parlano di un Barreca ormai sempre più ‘indipendente’, quasi una sorta di alter ego del sindaco, con decisioni talvolta prese in autonomia.

Al contrario, ascoltando dipendenti vicini all’ormai ex Dg, alla base ci sarebbero frizioni sempre crescenti con Falcomatà e un malcontento crescente di Barreca rispetto alle decisioni del primo cittadino, insofferenza arrivata sino alla volontà di rimettere il mandato.

Se incuriosisce (ma fino a un certo punto) sapere quali siano le motivazioni che hanno portato alla separazione, è più interessante adesso capire quali saranno le scelte del sindaco Falcomatà rispetto al nuovo Direttore Generale. Anche se il sindaco sembrerebbe non essersi ancora confidato con il cerchio di fedelissimi, alcune possibili ipotesi iniziano a circolare.

In ordine di probabilità, il sindaco potrebbe optare per una soluzione stile Città Metropolitana, allargando le competenze dell’attuale Segretaria Generale Antonia Criaco, nominata circa un anno fa. Alla MetroCity infatti, il Direttore Generale, Umberto Nucara, è anche il responsabile della Segretaria Generale.

Un’altra soluzione porta allo stesso Nucara, che secondo alcune voci potrebbe ‘sdoppiarsi’ ricoprendo anche il ruolo di Direttore Generale del Comune di Reggio Calabria. Il poco tempo rimasto sino alla fine della legislatura, abbinato alle competenze e all’esperienza di Nucara, potrebbe indurre il sindaco Falcomatà a optare per questo tipo di soluzione, che comporterebbe peraltro un risparmio per le casse del Comune.

Avendo già infatti un ruolo ai vertici della Città Metropolitana, Nucara in caso di nomina quale nuovo Direttore Generale di Palazzo San Giorgio riceverebbe soltanto un’integrazione rispetto al (lauto) stipendio che già riceve dalla MetroCity.

Altre tre le possibili soluzioni che circolano tra i corridoi, seppur con percentuali più basse. Una potrebbe vedere la promozione per l’attuale dirigente ordinario Iolanda Mauro, ex dirigente Settore Patrimonio alla Regione Calabria. Attualmente, è assegnata al settore Risorse Umane (occupandosi peraltro dei concorsi al Comune) e negli ultimi mesi è stata certamente tra i dirigenti più vicini all’ormai ex Dg Demetrio Barreca, fattore che potrebbe incidere negativamente sulla possibilità di essere l’erede dello stesso Barreca.

Un’altra possibile soluzione invece vedrebbe il ritorno a Palazzo San Giorgio di Umberto Giordano. Quest’ultima ipotesi, che potrebbe essere gradita al sindaco Falcomatà e anche al capo di Gabinetto Antonio Ruvolo, dovrebbe in ogni caso incontrare il favore dello stesso Giordano.

Dirigente della Ragioneria Generale della Regione Calabria, Giordano infatti potrebbe preferire il mantenimento dell’attuale incarico, soprattutto in considerazione che la seconda legislatura Falcomatà è ormai alle ultime curve.

A proposito di (possibili) ritorni, in quello che si preannuncia un gennaio caldo e di scelte per il sindaco Falcomatà, negli ultimi giorni aumentano i rumors che vorrebbero un prossimo rientro dell’ex assessore Francesco Gangemi, defenestrato dal primo cittadino ormai un anno fa assieme a Irene Calabrò, Angela Martino, Rocco Albanese, Demetrio Delfino e Giuggi Palmenta, curiosamente tutti freschi reduci da una rimpatriata di gruppo.

Gangemi, che potrebbe entrare nello staff di Falcomatà occupandosi magari dei concorsi alla Città Metropolitana, starebbe riflettendo sulla possibile proposta del primo cittadino.

Tornando infine alla vicenda relativa al nuovo Direttore Generale, non è da escludere la decisione che vedrebbe un Falcomatà… ‘immobile’. Il sindaco, secondo fonti di maggioranza, potrebbe anche decidere di lasciare vacante la postazione di Direttore Generale, non essendo un obbligo di legge. Settimane di riflessioni e anche di vacanze, il Natale ‘memorabile’ in riva allo Stretto è ormai alle porte.