Scintille al Comune di Reggio, confermate le dimissioni del dg Barreca. Il chiarimento su Pellegrino

Sulle presunte dimissioni di Pellegrino (responsabile Decreto Reggio): è scaduto il contratto e il Comune non lo ha rinnovato

Confermato quanto riportato ieri sulle nostre pagine, il direttore generale del Comune di Reggio Calabria si è dimesso. Un piccolo terremoto all’interno dell’amministrazione Falcomatà, trattandosi del direttore più importante dell’ente, ovvero colui che faceva da filtro tra l’apparato burocratico-amministrativo e la parte politica ed anche uno fra i più “longevi”, essendo stato nominato nel durante il primo mandato del sindaco.

Non sono ancora note le motivazioni che avrebbero portato alle dimissioni.

Rispetto a quello riportato ieri, si conferma che anche Gaetano Pellegrino termina anzitempo la sua esperienza a Palazzo San Giorgio. In questo caso, però, non si tratta nè di dimissioni, nè di un allontamento, bensì della scadenza naturale del contratto di lavoro.

A confermare le due notizie è stato il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, nel corso della trasmissione ReggioPolitik:

“Si confermo le dimissioni di Barreca. Anche io nel corso di questi anno ho avuto dei contrasti con lui, riferiti all’azione amministrativa. Nulla da togliere a Barreca che è un professionista seria ed una persona perbene. Adesso aspetteremo di capire quali sono, nel dettaglio, le motivazioni dietro la scelta e quali saranno le decisioni, in merito, del sindaco Falcomatà”.

Versace ha parlato anche della posizione di Pellegrino:

“Non si è trattato di dimissioni o allontamento – ha ribadito il vicesindaco metropolitano, ma di una naturale scadenza del contratto. I fondi del Decreto Reggio, come noto, sono bloccati per un contenzioso. L’amministrazione ha dunque preferito invece di continuare a pagare vuoto il dirigente di non rinnovare il contratto scaduto nei giorni scorsi. Quindi la consigliera Angela Marcianò, nel corso della riunione della Commissione Attività Produttive di ieri, ha detto una falsità, riferendosi alle dimissioni di Pellegrino”.