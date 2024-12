Scintille di Natale al Comune di Reggio: via il dg Barreca e dimissioni per il responsabile del Decreto Reggio?

Grattacapi per il sindaco e il vice sindaco Brunetti (funzionario delegato del Decreto Reggio): voci intense di doppio contrasto. Scossoni e modifiche in arrivo?

La temperatura, seppur l’inverno è finalmente arrivato anche a Reggio Calabria, torna a salire all’interno di Palazzo San Giorgio. A dire la verità, rumors di maggioranza nelle scorse settimane riferivano di una ‘quiete prima della tempesta’ o in ogni caso di possibili turbolenze in arrivo.

Secondo quanto raccolto, negli ultimi giorni due situazioni (da chiarire, vicende tra loro distinte e separate) sarebbero giunte al punto di rottura. La prima, riguarda l’ormai celeberrimo Decreto Reggio. I fondi ad esso destinati sono bloccati da tempo, per non meglio precisati ‘intoppi burocratici’.

Attorno al Decreto Reggio però, non c’è mai stata chiarezza. C’è, invece, una commissione e un responsabile della stessa (Gaetano Pellegrino) puntualmente pagati nel corso degli anni per sbloccare i fondi del Decreto Reggio. Missione, ad oggi, ancora non riuscita.

Tra i tanti nodi relativi al Decreto Reggio, il progetto del mercato agroalimentare di Mortara, fermo da anni per un contenzioso.

Il compito della commissione e del responsabile è quello di supportare il funzionario delegato, ovvero il sindaco di Reggio Calabria. Il primo punto non completamente chiaro è: come mai il funzionario delegato è ancora Paolo Brunetti (ex facente funzioni) e non più Giuseppe Falcomatà, nonostante il rientro di quest’ultimo dopo la sospensione ormai 13 mesi fa?

In attesa di capirne qualcosa di più, sembrerebbe che il responsabile del Decreto Reggio, Gaetano Pellegrino, si sia dimesso nei giorni scorsi per contrasti con l’amministrazione comunale. Oltre i rumors circolati in queste ore, anche l’affermazione della consigliera comunale di opposizione Angela Marcianò, la quale durante la seduta odierna della Commissione Attività Produttive (presieduta dal vicesindaco metropolitano Carmelo Versace) ha chiesto ulteriori chiarimenti riguardo le dimissioni, o meno, di Pellegrino. Senza ricevere risposte.

Un’altra possibile (importante) novità potrebbe riguardare il direttore generale Demetrio Barreca. Figura chiave di Palazzo San Giorgio, Barreca (nominato anni fa dal sindaco Falcomatà) è l’equilibratore della macchina amministrativa, come il ruolo richiede. Anche in questo caso, rumors di queste ore parlano di contrasti con il primo cittadino, che starebbero per portare all’allontanamento o alle dimissioni ‘provocate’ di Barreca.

Poco importa la formula, la sostanza vedrebbe il direttore generale del Comune di Reggio Calabria chiudere anzitempo e bruscamente la sua esperienza. Da chiarire infine come Barreca, dirigente effettivo del Comune, anche in caso di dimissioni\allontanamento da Dg, verrebbe in ogni caso ricollocato all’interno della macchina amministrativa.