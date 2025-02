Comune di Reggio, ufficiale: Falcomatà rimuove Barreca da Direttore Generale. Ora le nuove mosse

Umberto Giordano in pole per raccogliere l'eredità di Barreca. Diverse le possibili soluzioni per il sindaco Falcomatà

Comune di Reggio, ufficialmente conclusa l’esperienza da Direttore Generale di Demetrio Barreca. In realtà, come riportato su queste pagine, lo strappo si era registrato nei mesi scorsi, con Barreca rimasto con l’ormai ex incarico soltanto sulla carta e per concludere alcuni atti avviati in precedenza.

Rispetto alle motivazioni che hanno portato alla separazione, alcuni rumors circolano nei corridoi di Palazzo San Giorgio e si rifanno ovviamente alle versioni (almeno quelle circolate) dei diretti interessati. Fonti vicine al primo cittadino, parlano di un Barreca ormai sempre più ‘indipendente’, quasi una sorta di alter ego del sindaco, con decisioni talvolta prese in autonomia.

Al contrario, ascoltando dipendenti vicini all’ormai ex Dg, alla base ci sarebbero frizioni sempre crescenti con Falcomatà e un malcontento crescente di Barreca rispetto alle decisioni del primo cittadino, insofferenza arrivata sino alla volontà di interrompere il rapporto.

L’attuale Segretaria Generale Antonia Criaco, il Direttore Generale della Città Metropolitana Umberto Nucara, il dirigente ordinario del Comune Iolanda Mauro e il Dirigente della Ragioneria Generale della Regione Calabria Umberto Giordano le 4 soluzioni ipotizzate su queste pagine lo scorso 13 dicembre quali nuovo possibile Direttore Generale del Comune.

Secondo quanto raccolto, la scelta del sindaco Falcomatà sarebbe ricaduta su Umberto Giordano. Diversi gli incontri e i colloqui in queste settimane, compreso uno tra Giordano e Demetrio Naccari.

Il decreto del Sindaco Falcomatà

Premesso che con decreto Sindacale n. 41 del 21.12.2020 il dott. Demetrio Francesco Barreca è stato nominato Direttore Generale del Comune di Reggio Calabria per la durata dell’intero mandato amministrativo sindacale. Con determina del dirigente del settore Risorse Umane n. 194 del 25.01.2021 il dott. Demetrio Francesco Barreca, dirigente di questo Ente con contratto a tempo pieno ed indeterminato, è stato collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 110, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 a decorrere dal 21.12.2020. Con determina del dirigente del settore Risorse Umane n. 510 del 30/01/2025 è stata disposta la cessazione anticipata dell’aspettativa a decorrere dal 01.02.2025 e la conseguente ripresa del servizio presso questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di dirigente. Richiamato il decreto Sindacale n. 37 del 06.08.2024 con il quale è stato conferito al dott. Francesco Consiglio l’incarico di dirigente ad interim del Settore 14 “Tributi” fino alla nomina di un nuovo dirigente. DECRETA Di conferire al dott. Demetrio Francesco Barreca, nato a Reggio Calabria (RC) il 02.04.1965, l’incarico di Dirigente del Settore 14 “Tributi”. Di revocare i decreti Sindacali n. 7 del 14.04.2022 e n. 9 del 25.05.2023 nella parte in cui la conduzione del Servizio “Contenzioso Tributario” è conferita al Direttore Generale”, si legge nel decreto del primo cittadino.

Un piccolo terremoto all’interno dell’amministrazione Falcomatà, trattandosi del direttore più importante dell’ente, ovvero colui che faceva da filtro tra l’apparato burocratico-amministrativo e la parte politica ed anche uno fra i più “longevi”, essendo stato nominato nel durante il primo mandato del sindaco.

Oltre alle 4 ipotesi già riportate, con Giordano che sembra essere la soluzione preferita dal primo cittadino, non è da escludere la decisione che vedrebbe un Falcomatà… ‘immobile’. Il sindaco, secondo fonti di maggioranza, potrebbe anche decidere di lasciare vacante la postazione di Direttore Generale, non essendo un obbligo di legge.