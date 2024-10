Reggina-Plizzari, ci siamo. Incontro tra Taibi e Maldini per chiudere

Se ne parla da diversi giorni e per ammissione dello stesso Taibi la conclusione potrebbe arrivare a breve. mollata la pista Carnesecchi, il Ds amaranto si è “tuffato” su Plizzari e secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, l’incontro di oggi dovrebbe limare anche qualche piccola divergenza sulla questione ingaggio: “Da almeno un mese nella lista, in compagnia di Carnesecchi che tornerà all’Atalanta per fare altre scelte, ora Plizzari (reduce da una sfortunata stagione a Livorno) può essere della Reggina già nella giornata di oggi. Ci sarà un incontro tra Paolo Maldini e Massimo Taibi per colmare le differenze relative all’ingaggio. L’arrivo di Plizzari porterebbe alla conferma di Guarna, dopo che la Reggina ha pensato anche a Emiliano Viviano. Ma adesso si va su un Under e non più su un Over, nelle prossime ore incontro con il Milan“.

