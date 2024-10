Reggina: il premio di Luca Gallo al vincitore dell’opera da collocare al S. Agata

In altra pagina di giornale, abbiamo riportato gran parte dell’intervista rilasciata dal presidente Luca Gallo al sito gianlucadimarzio.com.

Un passaggio anche sull’iniziativa lanciata dal massimo dirigente, riguardo un’opera che dovrà essere realizzata da un artista reggino e collocata all’interno del S. Agata: “Ho lanciato un concorso perché voglio che qualcuno abbia uno spazio nel luogo più importante per la squadra. Un modo di legare il club al territorio”. La ricompensa per il vincitore sarà costituita da due abbonamenti triennali in tribuna vip.