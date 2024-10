Sei un artista? Il presidente Luca Gallo e la Reggina ti stanno cercando

Se sei un artista e supporti la squadra della tua città è giunto il momento di scendere in campo. Il presidente Luca Gallo e la Reggina, nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei talenti dell’intero territorio metropolitano, lanciano un contest: #LArteACasaSantAgata.

L’idea è quella di pensare, progettare, realizzare e installare con relativa messa in posa, un’opera scultorea, di qualsiasi materiale, che possa incarnare i valori e la tradizione della Reggina 1914. Le spese di produzione sono a carico dell’artista. I progetti dovranno essere recapitati alla mail stampa@reggina 1914.it. La società procederà alla creazione di un album sulla pagina ufficiale Facebook del club. L’opera che raggiungerà il maggior numero di like e condivisioni verrà collocata all’interno del Centro Sportivo Sant’Agata. Il vincitore del contest si aggiudicherà due abbonamenti in Tribuna Vip della validità di tre anni per assistere alle partite del club.

COME PARTECIPARE

Invia una mail a stampa@reggina1914.it inserendo Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita, il disegno della tua idea insieme ad una descrizione tecnica dell’opera.

LA SCADENZA

Il termine ultimo per presentare il proprio lavoro è fissato per lunedì 31 agosto 2020 alle ore 20. Qualunque progetto dovesse pervenire oltre la data sopraindicata non avrà la possibilità di partecipare al contest.