Calciomercato: ricordate il talentuoso Fabbrini? Riparte dalla serie D

Sembrava una di quelle notizie lanciate come spesso accade durante le sessioni di calciomercato, ma senza un seguito concreto. Ed invece è tutto vero e da pochissimo anche ufficiale: Diego Fabbrini riparte dalla serie D e si accasa alla Sambenedettese. L’ex di tante squadre come Empoli, Palermo, Watford, Birmingham City, Middlesbrough, Spezia, Dinamo Bucarest, Udinese, Ascoli e diverse altre ha accettato la proposta dell’ambiziosa società rossoblu oggi collocata al secondo posto della classifica alle spalle del Campobasso. Sambenedettese che oggi registra numeri importanti in fatto di presenze allo stadio con oltre 5000 spettatori di media a partita.

Il comunicato della società

“U.S. Sambenedettese annuncia la firma dell’attaccante classe 1990, che si lega ai rossoblù fino a giugno 2025. Fabbrini vanta