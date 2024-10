Calciomercato: la Ternana compra ancora. Arrivano difensore e portiere

La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Marco Capuano.

Il difensore pescarese, che compirà trent’anni il prossimo 14 ottobre, si è legato alla Società rossoverde per due stagioni.

Il carriera ha collezionato 105 presenze (1 gol ed un assist) in Serie A con le maglie di Pescara, Cagliari, Crotone e Frosinone; in Serie B 118 presenze e tre reti con Pescara, Cagliari e Frosinone.

Il centrale mancino, tra il 2011 ed il 2013, vanta anche 18 presenze con l’Under 21 azzurra.

La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Titas Krapikas.

Il portiere lituano (è nato a Kaunas il 3/1/99) milita da agosto 2015 a giugno 2019 nel settore giovanile della Sampdoria (20 presenze nell’Under 17 e 63 nella Primavera).

Nella stagione 2019/20 contribuisce alla promozione in Serie A dello Spezia disputando 6 gare in campionato alle quali si aggiungono 2 in Coppa Italia. Nella passata stagione, sempre con gli “Aquilotti” 4 presenze in Coppa Italia. Al suo attivo nelle nazionali giovanili lituane 14 partite tra Under 17, Under 19 e Under 21 oltre che 6 convocazioni nella nazionale maggiore. Krapikas si è legato alla Ternana per due stagioni.