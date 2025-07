Basket Reghion campioni d’Italia del Csi, Falcomatà: ‘Dopo dieci anni il titolo Csi torna a Reggio’

“Con l’ultima vittoria contro i comaschi de “Il gigante Inverigo” nel basket la Reghion 730 a.c. si laurea campione d’Italia e dopo dieci anni il titolo Csi torna in riva allo Stretto. Un successo importante che incorona la squadra, nata da un progetto di basket popolare, partito ormai sette anni fa dal gruppo ultras Total Kaos 1990. Un risultato notevole che è venuto fuori dallo sforzo corale e dalla passione del gruppo che quest’anno festeggia i 35 anni“. E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Leggi anche

“Un’iniziativa notevole – hanno aggiunto l’Assessora Giuggi Palmenta ed il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella – non solo per i risultati sportivi finora conseguiti, ma anche per l’esempio educativo di questo tipo di attività che ha come finalità quella di valorizzare il basket popolare che enfatizza l’aspetto sociale e ricreativo del gioco. Una vittoria, infine, che dà lustro alla nostra città, portandola alla ribalta nazionale ancora una volta per il basket. Come Amministrazione non mancherà il nostro supporto e ci auguriamo che le prossime finali nazionali del Csi si possano disputare in riva allo Stretto“.