Calciomercato: Trapani, assalto al bomber del Siracusa

Le ambizioni il presidente del Trapani Valerio Antonini non le ha mai nascoste. Ottenuta la promozione in serie C, lavorerà per il doppio salto con l’allestimento di una compagine che possa competere nelle alte sfere della classifica. Prima che si concludesse il campionato scorso, il massimo dirigente aveva dichiarato di aver bloccato diversi calciatori di una certa importanza, proprio per costruire in anticipo un gruppo in grado di poter battagliare in un girone difficile come quello C della Lega Pro.

Tra le trattative avviate e probabilmente pronte a concludersi, anche quella con l’attaccante del Siracusa Giuliano Alma, cannoniere degli aretusei con 17 reti realizzate. Il Siracusa che fino a un certo punto della stagione ha tenuto testa ai granata, salvo poi mollare nella parte conclusiva.