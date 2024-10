Calciomercato: in due salutano il Trapani. Occhio al centrocampista

Ancora tre giornate a disposizione del Trapani per aumentare un bottino già consistente. La capolista non ha inteso fermarsi dopo aver guadagnato la promozione in serie C, proseguendo il suo cammino senza ostacoli tra vittorie e tanti gol. Nel frattempo la società lavora già per la prossima stagione, così come aveva amticipato il presidente Antonini, mettendosi in contatto con alcuni calciatori per poi avviare vere e proprie trattative.

Nel frattempo attraverso i propri profili social in due hanno fatto intendere che a fine stagione lasceranno la maglia granata. Il primo è stato l’attaccante Cocco e dopo di lui il centrocampista Palermo, giocatore arrivato a Trapani subito dopo la rinuncia del Lamezia Terme alla prosecuzione del campionato.

E’ certamente il centrocampista uno degli elementi che avrà maggiore mercato la prossima estate. Chissà se su di lui c’è l’interesse anche della LFA Reggio Calabria.